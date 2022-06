Taghi hoort vandaag in de Bunker wat strafeis OM is

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces, hoort vandaag wat de strafeis van het OM is. Dat gebeurt zoals gewoonlijk in de zwaarbeveiligde rechtbank de Bunker in Osdorp, ondanks aandringen van de politie om de zitting ergens anders te organiseren.

In deze zaak wordt Taghi onder meer verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij vijf liquidaties, die tussen 2012 en 2017 zijn gepleegd. Taghi werd lange tijd gezocht door de politie. Op 18 maart 2018 kwam hij op de opsporingslijst te staan. 21 maanden later, op 16 december 2019 werd hij in Dubai aangehouden.

Na 2018 volgden drie liquidaties die verband houden met de zaak. Alle drie vonden ze in Amsterdam plaats en zijn ze gelinkt aan Nabil B., de kroongetuige in het proces. Op 29 maart, elf dagen nadat Taghi op de opsporingslijst verscheen, werd de broer van B. doodgeschoten op het NDSM-werf. Ruim een jaar later, in september 2019, werd ook zijn advocaat Derk Wiersum in Buitenveldert vermoord. In juli 2021 overleed Peter R. de Vries, negen dagen nadat hij in de Lange Leidsedwarsstraat wordt neergeschoten.

'Onverantwoorde situatie'

Dat de rechtszaak in de Bunker moet plaatsvinden, is niet naar ieders tevredenheid. Eerder lieten ondernemers in de buurt al weten dat de aanwezigheid van zwaarbewapende agenten een afschrikwekkende werking op klanten heeft.

Ook de politie spreekt van een 'onverantwoorde situatie'. Omdat er tijdens het transport van Taghi naar de rechtszaal angst is voor een gewelddadige ontsnapping, zijn er per zitting zo'n 300 tot 350 politiemensen bezig met transporten, voorverkenningen, het bewaken van het pand en beveiligen van personen. De politie ziet liever dat het proces in het vervolg via een videoverbinding gehouden gaat worden.