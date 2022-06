Stad NL V Lust Ellie de duurste pannenkoek van de stad?

Een pannenkoek met drie blaadjes bladgoud, saffraan pistache-ijs en geserveerd op een luxe bord van Versace. Toen we hoorden dat een pannenkoekenrestaurant in Oost dit op de menukaart had voor 'een luttele' honderd euro, hadden we maar één vraag. Zou Ellie het lusten?

In de serie Ellie Lust uit 2017 leerden we al dat Ellie kersenpriklimonade en babi pangang lust. Dit keer namen we de proef op de som bij Moak Pancakes, waar de duurste pannenkoek van de stad wordt geserveerd. "Je zou maar Lust heten en dit allemaal mogen proeven", vertelt Ellie achter haar stapel pannenkoeken.

AT5

Eigenaar Sten van den Bedem kijkt zenuwachtig toe of Ellie de Pannenkoek lust. "Het leek ons leuk om iets uitzonderlijks te doen, iets wat niet iedereen doet en dat is aardig gelukt", vertelt hij. De pannenkoek wordt gemiddeld één keer per week per filiaal besteld. We kunnen er ook maar een per keer serveren, omdat de bereiding zo ingewikkeld is en omdat het servies en de ingrediënten gewoon te duur zijn om op voorraad te hebben." Hieronder deel 1 en 2 van AT5's miniserie Lust Ellie.