Meedoen aan vergadering stadsdeelpanel levert honderd euro op

Amsterdammers die straks in het zogenoemde stadsdeelpanel terechtkomen krijgen honderd euro per vergadering. Per stadsdeel wordt er elk jaar 50.000 euro uitgetrokken om alle leden van het stadsdeelpanel voor twee vergaderingen te kunnen betalen.

Dat blijkt uit een document dat wethouder Rutger Groot Wassink vandaag naar gemeenteraadsleden, leden van de stadsdeelcommissies en stadsdeelbestuurders heeft gestuurd. Hij wil met politici uit de stadsdelen in gesprek over de inrichting van de stadsdeelpanels.

Loting

Dat die stadsdeelpanels er gaan komen bleek eerder al. Raadslid Zeeger Ernsting (GroenLinks) en voormalig raadslid Jan-Bert Vroege (D66) hadden ook voorstellen ingediend over een soort burgerforum. Inmiddels is er meer over de stadsdeelpanels bekend. Er moeten minimaal 250 bewoners in elk panel zitten, die minstens twee keer per jaar vergaderen. De leden van dat panel worden door middel van een loting uitgekozen.

Elk panel moet de al bestaande stadsdeelcommissie en/of de gemeenteraad adviseren over 'onderwerpen die voor het stadsdeel belangrijk zijn'. Ook kunnen er vragen aan de leden van het stadsdeelpanel gesteld worden door de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad en door andere bewoners van het stadsdeel.

Professional

Een 'professional op het gebied van participatie' moet het stadsdeelpanel ondersteuenen. "Die kan helpen vorm geven aan goede bespreekagenda voor het panel, gespreksleiding, het regelen van uitnodiging, locatie, verslaglegging en opstellen eindadvies", schrijft de gemeente.

De eerste stadsdeelpanels moeten eind 2022 geïnstalleerd worden. Groot Wassink schrijft dat er daarom nog een 'hoop werk te doen' is. Dat is ook de reden voor het gesprek, dat op 11 juli plaatsvindt. "In dit gesprek worden de vragen besproken en is er ruimte voor uw verwachtingen, wensen en vragen waar het gaat over het inrichten van de gelote stadsdeelpanels."