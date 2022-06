Boeren blokkeren kruispunt in Landelijk Noord

Een groep van enkele tientallen boeren heeft vanavond het kruispunt van de N247 met de N235 in Het Schouw in Landelijk Noord geblokkeerd. Door de blokkade zijn er files ontstaan.

Agenten zijn met de boeren in gesprek. "Het moge duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is. Maar dat betekent niet dat je niet eerst het goede gesprek met hen kan aangaan." De politie probeert de boeren te overtuigen het kruispunt te verlaten. "En als dat niet gebeurt dan moeten we kijken hoe we dat kunnen regelen."

Rond 20.30 uur werd de Mobiele Eenheid gealarmeerd, wat wil zeggen dat agenten vanuit huis of vanuit een ander politiebureau naar een verzamelpunt moeten komen om zich klaar te maken voor een inzet. De politiewoordvoerder wil niet zeggen of de ME naar deze blokkade gaat. "Het kan ook voor heel iets anders zijn, maar als het wel zo is gaan we daar niet van tevoren uitsluitsel over geven."