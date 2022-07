Oudere vrouw in eigen huis bestolen van gouden sieraden

De politie is op zoek naar een man die eerst het vertrouwen wint van een oudere vrouw en daarna meerdere gouden sieraden van haar steelt. Deze week in Bureau 020 aandacht voor de zaak.

De politie is op zoek naar deze man. Op vrijdag 18 maart belt hij rond kwart over 12 's middags aan bij een oudere vrouw aan de Postjeskade in West. Als de vrouw opendoet, zegt de man tegen haar dat ze al haar waardevolle spullen moet pakken omdat er iets is gebeurd bij haar onderburen. De man zegt dat buiten een GGD-busje staat dat op hen wacht. Het busje staat er inderdaad, maar heeft niets met de verdachte of zijn verhaal te maken.

Goud

"De vrouw schrikt er enorm van en pakt gauw sieraden en contant geld en stopt dat in een tas", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Als ze dat gedaan heeft grist de man de tas uit haar handen en gaat hij ervandoor." In de tas zitten onder meer een horloge, een armband, een schakelketting met een hartje eraan en een ketting met bedeltjes. Allemaal zijn ze van goud.

"Om op hoge leeftijd zo bestolen te worden in je eigen woning is afschuwelijk. Ook de manier waarop de man misbruik heeft gemaakt van haar vertrouwen, is ontzettend naar voor de vrouw. We willen dan ook heel graag weten wie deze man is. Kent of herkent u hem? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op."