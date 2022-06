Politie deelt beelden van inval in Amsterdamse woning

De politie heeft beelden gedeeld van een inval in een woning in Amsterdam. De inval werd gedaan in verband met een onderzoek naar plofkraken in Duitsland. De afgelopen periode werden in dat onderzoek drie verdachten aangehouden in Amsterdam, Mierlo en Deventer.

In het onderzoek werden gisteren op vijf adressen in Nederland doorzoekingen gedaan. De aanhoudingen en doorzoekingen werden gedaan op verzoek van de Duitse autoriteiten en door de Nederlandse politie verricht. In het grote Duitse onderzoek zijn in totaal dertien verdachten aangehouden in België, Duitsland en Nederland.

In Duitsland vinden de afgelopen jaren, net als in Nederland, regelmatig plofkraken op geldautomaten plaats. Bij die plofkraken wordt veelal gebruik gemaakt van explosieven en zeer snelle vluchtauto's. De politie in Duitsland is al langere tijd met een onderzoek bezig om verdachten van plofkraken, woonachtig in Nederland, op te sporen.

De aangehouden verdachten worden in verband gebracht met twaalf plofkraken waarbij voor vier miljoen schade werd aangericht.