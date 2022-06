Stad NL V De Straten in de Tuinstraat: van wie zijn deze benen?

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Tuinstraat in de Jordaan.

Wie vroeger in Amsterdam of omstreken op school gezeten heeft kan ze vast nog wel herinneren: de altijd ruziemakende Jan Klaassen en Katrijn. Deze poppenkastlegendes behoren al eeuwen tot het vaste repertoire van menig poppentheater. Wat echter veel minder mensen weten is dat Katrijn in de Tuinstraat heeft gewoond! Vader van de Jordaan en beeldhouwer Nelson, organiseert daarom dit jaar een straatfestival over Jan Klaassen en Katrijn en hoopt op deze manier dat elke Amsterdammer de oorsprong van dit verhaal leert kennen. Verder kunnen we Nelson kennen van Mama Baranka, zijn prachtige beeld in het Vondelpark. Nelson neemt ons mee terug in de tijd en vertelt ons hoe het was om als jonge, net afgestudeerde, beeldhouwer een opdracht te krijgen van dit formaat.

Een paar huizen verderop wonen de hedendaagse Jan Klaassen en Katrijn. Bewoners Ine en Sam wonen ook in de Tuinstraat, hebben net als elk gezond stel af en toe ruzie én hebben een eigen poppenkast. Een poppenkast ouderwets? Niet als het aan Ine en Sam ligt: “Poppenkasten komen weer helemaal in”. Ze zijn begonnen met hun poppenkast tijdens de lockdown, toen ze hun kleinkinderen niet konden bezoeken. Ine maakt de handpoppen en samen bedenken ze de verhalen. Ine en Sam laten een kort stukje zien en als het aan ons ligt zijn de poppenkasten inderdaad terug van weggeweest.

Van poppenkastvoorstelling naar poppenkast-huis, want verderop woont Vera, die een werkelijk feestje maakt van haar woning. Als je wel eens door de Jordaan bent gefietst is het je vast opgevallen: de benen die omhoog steken op een balkon in de Tuinstraat. We komen erachter welk verhaal hierachter schuilgaat en waarom Vera door toeristen de benen bijna heeft weggehaald. Als Vera iets moois tegenkomt op straat neemt ze het mee, geeft ze het een make-over en dan krijgt het een plekje: “Dan gaat het in mijn hoofd borrelen en daar komen dan de meest prachtige ideeën uit”.

