Flitsbezorger Gorillas wil snel terug naar De Pijp: "90 van de 98 klachten kwamen van één buurman"

De darkstore van Gorillas op het Gerard Douplein moest vorige week op last van de rechter de deuren sluiten. Een grote teleurstelling voor het bedrijf, zegt Gorillas-baas Sadik Cevik tegen AT5 die nu samen met de gemeente op zoek wil naar "werkbare locaties", ook in woonwijken. "Als het aan de randen van de stad wordt geplaatst, werkt het businessmodel niet."

"Wij zijn nieuw, en dat is even wennen, maar wij zijn niet anders dan de supermarkt", zegt de general manager Benelux van de flitsbezorger in de darkstore in Buitenveldert, een van de tien vestigingen die nog wel open is.

Cevik: "Als er bepaalde locaties niet werken, moeten we ook naar andere locaties gaan zoeken, maar op 60 procent van onze locaties, hebben we geen klachten, ook geen meldingen bij de gemeente, waaronder het pand waar we nu zijn, en wij moeten samen met de gemeente op zoek naar locaties die wel werkbaar zijn."

Bevriezing darkstores

Amsterdam kondigde begin dit jaar een stop af op nieuwe darkstores in de stad, omdat er binnen een jaar 31 als paddenstoelen uit de grond schoten. Vooral de magazijnen in De Pijp en in West leidden tot veel overlast bij omwonenden. In afwachting van nieuwe regels voor de distributiecentra, treedt de gemeente wel handhavend op daar waar de impact op de buurt te groot is. Naast de darkstore van Gorillas, moest ook die van Zapp in de Daniël Stalperstraat en die van Getir in de Eerste Jacob van Campenstraat de deuren sluiten.

Gorillas besloot daarop naar de rechter te stappen, maar die gaf de gemeente gelijk en vond ook dat de darkstore in kwestie strijdig is met het bestemmingsplan, omdat het geen echte winkel is. "Teleurstellend nieuws voor ons, want we hebben de afgelopen tijd heel veel proactieve gesprekken gevoerd met de gemeente, met mede-bewoners, geluisterd naar wat er allemaal speelt, heel veel aanpassingen gemaakt, proactief vanuit onszelf", zegt Cevik die onder andere noemt dat er nu niet meer tot middernacht, maar tot elf uur 's avonds besteld kan worden en dat fietsen zoveel als mogelijk binnen worden geplaatst.