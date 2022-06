Man met bijl pleegt overval op supermarkt Noord, verdachte aangehouden

De man liep rond 7.10 uur met een bijl in zijn hand de supermarkt binnen. Volgens de politie droeg hij bedrijfskleding en gedroeg hij zich 'zeer agressief'. Van welk bedrijf de kleding was, wil de politie niet zeggen.

Hoewel de man geld eiste, wist hij bij de overval geen buit te maken. Het aanwezige personeel vluchtte naar buiten, waarna ook de overvaller er vandoor ging. Niemand raakte uiteindelijk gewond.

Signalement

Via burgernet werd een tweet met het signalement van de dader gedeeld. Niet veel later werd de politie getipt over een man die op dat moment 'hard aan het rennen' was. De man werd vervolgens aangehouden door de politie. Op zijn aanwijzing is kleding aangetroffen die de man gedragen zou hebben.

De politie laat weten dat de man inmiddels vastzit. De recherche heeft de zaak in onderzoek.