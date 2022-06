Op de kruising van het Valeriusplein en de Cornelis Krusemanstraat in Zuid is een fietsende scholier aangereden door een lijnbus.

De scholier, een jongen van 15, was in eerste instantie bewusteloos. Nadat hij later bijkwam, was hij aanspreekbaar, zegt een woordvoerder van de politie. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.