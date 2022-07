Hennep: niet om te roken, maar om mee te bouwen

Bouwen met circulaire, natuurlijke materialen: dat zou dé oplossing zijn om de bouw te verduurzamen. Bouw Woon Leef zoekt uit wat er op dat vlak allemaal al mogelijk is en bezoekt een project in Amsterdam waar al biobased wordt gebouwd.

Architect Hester van Dijk werkte aan het volledig circulaire Amsterdam Almerepaviljoen op de Floriade. Daarmee wil ze de bouwsector inspireren om ook te gaan bouwen met natuurlijke materialen. ''Hier laten we zien wat er allemaal al kan op dat gebied. Ontwerpers, architecten en bouwers moet zich gaan realiseren wat je allemaal nu al kan doen met natuurlijke bouwmaterialen. Het is geen verre toekomstmuziek.''

Dat het inderdaad geen toekomstmuziek is, laat ontwikkelaar Harm van der Weiden zien. Op IJburg werkte hij aan de realisatie van wooncomplex Juf Nienke, waar straks voornamelijk onderwijzers kunnen wonen. ''Hiermee realiseren wij de eerste circulaire tender van Amsterdam. Alle units zijn volledig van hout gemaakt, tot vijf etages hoog. Daarmee is dit project uniek in zijn soort.''