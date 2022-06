Wegens scheuren gesloten brug in Noord over paar weken weer open

De Marie Thomas Tonnonbrug in Noord is op 17 juli weer toegankelijk voor verkeer. Ook vaarverkeer kan dan weer onder de brug door.

De burg is sinds februari afgesloten omdat er scheuren in het beton waren ontdekt. Eind mei wilde de gemeente twee stalen klemconstructies plaatsen, maar toen bleek uit controleberekeningen dat het niet zeker was dat die constructies sterk genoeg waren.

Uitsluitsel

Inmiddels is er een 'aanvullende berekening' gemaakt. "Die berekening geeft nu uitsluitsel dat de brug veilig versterkt kan worden met de klemconstructies. Dit betekent dat we deze oplossing gaan toepassen", schrijft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

De constructies worden in de week van 11 juli geplaatst. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk in het weekend van 16 juli afgerond. Bussen, nood- en hulpdiensten, fietsers en voetgangers mogen de brug een dag later dan gebruiken. De hulpconstructie steekt wel onder de brug uit, waardoor de doorvaarthoogte iets lager is. Toch is dat niet lager dan een andere brug in de buurt en zorgt het daarmee niet voor hinder.

Extra gehandhaafd

"Een belangrijke voorwaarde voor ingebruikname is dat de brug straks alleen door bussen en nood- en hulpdiensten gebruikt wordt", schrijft Van der Horst. "Oneigenlijk gebruik door zwaarder bouw- en landbouwverkeer zoals voorheen, kan nieuwe schade aan de brug toebrengen. De beheerder onderzoekt

oplossingen om dit te voorkomen. Tot die tijd worden er tijdelijk extra gehandhaafd."

De brug verbindt de Pieter A. van Heijningestraat met de Lange Vonder over het Twiske. Buurtbewoners zijn vandaag ook per brief geïnformeerd.