Hoofdcommissaris Paauw: eerste proef met fouilleeracties werd 'soort circus'

Zo zei D66-raadslid Rob Hofland dat de controles bij zouden kunnen dragen aan de verspreiding van het coronavirus. "Vorige keer zat er 24 dagen tussen de proef en het weer instellen van de anderhalve meter-maatregelen", zei Hofland, die daarom vroeg om rekening te houden met de besmettingscijfers van dat moment.

Ook wilde hij, net als Sheher Khan van DENK, weten wanneer de tweede proef wel of niet geslaagd is. "Ik kan dat echt op dit moment niet zeggen, anders hadden we toch de proef niet hoeven doen?", reageerde Halsema. Na aandringen zei ze 'enige ergernis' over de kritiek te hebben."Ik heb wel degelijk rekening gehouden met verschillende sentimenten die in de raad leven. Tegelijkertijd heb ik ook te maken met zowel de politie als het Openbaar Ministerie die dit graag willen."