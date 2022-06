Debat over weren toeristen uit coffeeshops maanden uitgesteld

Het debat over het plan om toeristen uit coffeeshops te weren ging vanavond toch niet door. Andere onderwerpen kostten zo veel tijd dat rond 23.00 uur werd besloten om het onderwerp maar te verplaatsen.

Volgens verschillende raadsleden ging het om een belangrijk onderwerp waar ze graag lang en zorgvuldig over wilden debatteren. Doordat ze tijdens de twee dagen durende vergadering, de zogenoemde Tijdelijke Algemene Raadscommissie (TAR), al lang aan het woord waren geweest hadden ze weinig spreektijd meer over voor dit onderwerp. Het was het laatste onderwerp op de agenda.

Burgemeester Halsema, die de politieke partijen vanavond eigenlijk had willen overtuigen haar plan te steunen, gaf aan geen bezwaar te hebben tegen verplaatsing. Ze zei ook dat er niet acuut over het onderwerp besloten hoeft te worden. "Niets verzet zich ertegen dit eventjes te vertragen", aldus Halsema.

In eerste instantie werd er gesproken over verplaatsing naar volgende week dinsdag. Dat bleek ingewikkeld. Zo vinden er dan al een vergadering van de Vervoerregio en vergaderingen van stadsdeelcommissies plaats. Een voorstel van de VVD om het debat uit te stellen naar september werd vervolgens door een ruime meerderheid gesteund.

In 2013 lag het plan ook op tafel, maar toen ging het niet door uit vrees voor illegale straathandel. Begin 2021 werd er opnieuw over het zogeheten i-criterium gesproken. De Driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris, hoofdofficier van justitie) noemde het plan toen 'haalbaar'. Toch bleven coalitiepartijen en een deel van de oppositie kritisch, nog steeds vanwege de vrees voor een toename aan straatdealers.