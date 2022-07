Meer rechtstreekse treinen tussen Amsterdam en Londen

Volgens vervoersaanbieder Eurostar is er steeds meer vraag naar deze reismogelijkheid. "De steeds groeiende vraag naar hogesnelheidstreinen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk toont aan dat zowel zakenreizigers als vakantiegangers het gemak en comfort van reizen met Eurostar waarderen", zegt Els Buzzi van Eurostar.

Daarnaast is het volgens Buzzi met de uitbreiding van Eurostar makkelijker voor reizigers om de trein als duurzaam alternatief te nemen in plaats van het vliegtuig. "Reizen met Eurostar betekent rechtstreeks van stadscentrum naar stadscentrum reizen en als een van de meest duurzame manieren om het Kanaal over te steken, zijn we verheugd om een vierde trein tussen Amsterdam en Londen toe te voegen aan onze dienstregeling. Deze capaciteitsverhoging biedt onze klanten nog meer keuze en flexibiliteit bij het plannen van hun reis."

Wie gebruik wil maken van de extra trein moet wel vroeg uit de veren: deze vierde Eurostar vertrekt om 7.47 uur uit Amsterdam. De andere treinen vertrekken om 13.47, 16.47 en 18.45 uur. De extra trein zal vanaf 5 september rijden.