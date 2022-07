Vuurwapen gezien bij metrostation Noord, agenten lossen waarschuwingsschoten

Politie lost waarschuwingsschoten in Noord Martin Damen

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Ze zagen dat een van de jongeren een vuurwapen bij zich had. Na de waarschuwingsschoten kon hij opgepakt worden. Ook is er een tweede verdachte opgepakt. Hij was gewond geraakt bij de vechtpartij, maar wordt ook verdacht van betrokkenheid bij die vechtpartij.

Ze hebben daarna een verdachte opgepakt. Het vuurwapen is ook aangetroffen. Het ligt op de stoep. Een vuurwapenexpert van de politie gaat het wapen verder bekijken.

Een deel van de straat is nog door de politie afgezet voor onderzoek. Agenten hebben ook een rode auto, verschillende tasjes en een pet meegenomen.