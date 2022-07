Geluidsoverlast vliegtuigen wordt iets minder: Aalsmeerbaan weer in gebruik

Dat laat Schiphol weten. Startend vliegverkeer kan vanaf vandaag al gebruikmaken van de baan. Vliegtuigen mogen de eerste maand wel alleen landen met goed zicht. "Om te kunnen landen bij beperkt of slecht zicht moeten de nieuwe landingssystemen namelijk eerst 30 dagen goed werken volgens de internationale veiligheidseisen", laat de luchthaven weten.

De baan was sinds april begin april buiten gebruik omdat er groot onderhoud plaatsvond. Vliegtuigen moesten andere banen gebruiken, waardoor er regelmatig urenlang elke twee minuten een nieuw vliegtuig over Zuidoost en Buitenveldert vloog. Het werk zou eigenlijk tot half juli duren, maar het is dus sneller klaar.

Het regende de afgelopen maanden klachten: