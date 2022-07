Twee gewonden bij steekpartijen

De politie is op zoek naar getuigen van twee steekpartijen vannacht. Een 29-jarige man werd na een concert neergestoken op het Atlantisplein in Oost en de politie trof in een woning aan de Van Heemskerckstraat in het centrum een 26-jarige man aan met steekwonden.

Na afloop van een concert rond 23.30 uur op het Atlantisplein bij Oostpoort kregen twee bekenden van elkaar ruzie. Daarbij stak de verdachte het 29-jarige slachtoffer neer. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. Volgens de woordvoerder van de politie had heel slecht kunnen aflopen, aangezien de man werd gestoken "in de buurt van zijn vitale organen".

Er is nog niemand opgepakt. De politie laat wel weten dat er veel getuigen aanwezig waren bij de ruzie. De recherche is op zoek naar getuigen die beeldmateriaal hebben van de ruzie en vragen of zij zich willen melden.

Van Heemskerckstraat

Aan het einde van de avond werd er nog een man met steekwonden aangetroffen. De politie kreeg van een familielid een belletje dat de man met steekwonden in een woning in de Van Heemskerckstraat in het centrum zou liggen. Het slachtoffer is overgeplaatst naar een ziekenhuis en is volgens de woordvoerder "verminderd aanspreekbaar".

De politie heeft geen idee wat er met de man is gebeurd. Hij zou mogelijk in Zuidoost zijn geweest en daar geprobeerd hebben een ruzie te sussen. Waar in Zuidoost, wanneer het is gebeurd en hoe is voor de recherche nog de grote vraag. Zij zijn op zoek naar getuigen die meer weten van wat er precies gebeurd is.