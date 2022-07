Honderden demonstranten op de Dam voor abortusrecht

Op de Dam wordt vandaag gedemonstreerd om steun te betuigen aan vrouwen in de Verenigde Staten, nadat het Hooggerechtshof daar vorige week een uitspraak vernietigde voor het recht op abortus. Abortuswetgeving is daardoor weer in handen van de staten. Naar verwachting zal abortus in de helft van de staten verboden worden.

"Het nieuws dat miljoenen Amerikanen geen toegang meer hebben tot veilige abortus maakt veel los", aldus organisatie Baas in Eigen Buik.

Zelfbeschikkingsrecht

Naast de solidariteit voor Amerikaanse vrouwen, wordt op de Dam ook opgeroepen te waken voor veilig abortusrecht in Nederland. "Ook in Nederland heeft de anti-abortuslobby voet aan de grond. Dezelfde conservatieve bewegingen die in de VS bezig zijn met het recht op zelfbeschikking te ondermijnen, zijn hier actief. Er is urgentie om op te blijven komen voor het recht op en de toegang tot abortus."

Bij de demonstratie zijn verschillende sprekers aanwezig. Zo spreekt Gunilla Kleiverda van Women on Waves en komen er meerdere politici aan het woord. Begin mei was er op de Dam ook al een grote demonstratie van pro-abortusdemonstranten.