Cultuur NL V Na twee coronajaren eindelijk mindervalidefeest in AFAS Live: "Deze dag kan niet meer kapot!"

Na twee jaar wachten door corona was het vandaag eindelijk zover: mindervalidefeest 'Disco Zonder Drempels' in de AFAS Live. Voor organisator Ricardo Arcari, ook wel bekend als dj Cripple-X, is het een bijzondere dag. "Ik ben zo blij en dankbaar dat het gelukt is."

De concertzaal waar ook popsterren als Ed Sheeran en Ariana Grande op het podium hebben gestaan, was vanmiddag gevuld met een heleboel blije gezichten. Kinderen zijn gekomen met hun ouders, grote vriendengroepen en zwierende stelletjes swingen op de dansvloer.

Waar Amsterdamse nachtclubs veelal niet rolstoeltoegankelijk zijn, biedt deze zaal genoeg ruimte voor mindervaliden die ook wel eens een dansje willen wagen. DJ Cripple-X is ontzettend blij met de opkomst. 'We hebben zo'n driehonderd kaarten verkocht, maar ik zie nog de hele tijd mensen binnenlopen dus misschien zijn het er wel meer.' Het feest werd tot twee keer toe uitgesteld in verband met de coronapandemie.

Eén van de bezoekers is hier vandaag met zijn moeder en heeft het erg naar zijn zin. Zij vertelt dat haar zoon er lang naar heeft uitgekeken. "Hij vindt het zo leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, en dat is gewoon niet heel makkelijk voor hem, maar vandaag is wel zo'n dag en dat is geweldig." De line-up waar Cripple-X voor gezorgd heeft, is erg divers. De een is blij dat er gedacht is aan het Nederlandse lied, een ander hakt er bij een hardcore-nummer lekker op los. Ook hijzelf nam achter de draaitafel plaats. Het feest werd afgesloten met een Michael Jackson-imitator. Als het aan Cripple-X en de bezoekers van vandaag ligt, laat de volgende editie niet lang op zich wachten. Wil je er dan bij zijn? "Koop volgend jaar ook een kaartje en kom; het is hier één grote familie!", aldus één van de bezoekers. "Deze dag kan niet meer kapot."