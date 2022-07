Bizarre beelden: horlogerover slaat terrasganger met pistool

Een bezoeker van een restaurant aan de Beethovenstraat in Zuid is afgelopen week met een pistool geslagen en bedreigd. De beelden gaan sinds gisteren rond op sociale media.

Te zien is hoe het slachtoffer rond 23.00 uur met drie anderen aan tafel zit. Dan komt er een man die een capuchon op heeft het terras opgelopen. Hij gaat achter het slachtoffer staan, haalt een pistool uit zijn zak en zet dat tegen zijn hoofd.

Terrasstoel

Het slachtoffer werkt niet mee. De man met pistool slaat uiteindelijk meerdere keren tegen zijn hoofd met het pistool, maar het slachtoffer weet zich los te rukken en hem weg te duwen. Daarna gooit het slachtoffer nog met een terrasstoel.

De politie laat weten dat het om een poging ging om een horloge te stelen. Dat is uiteindelijk niet gelukt.

Levensmoe

Het slachtoffer heeft met Het Parool gesproken. Hij zegt zijn Rolex-horloge niet meer te zullen dragen in het openbaar. "Als je in Amsterdam nog een duur horloge omdoet, ben je levensmoe." De stoel die hij gooide, belandde per ongeluk tegen het hoofd van een vrouw die aan een andere tafel zat. Twee voortanden van haar zijn daardoor gebroken. Ook moest ze haar kin in het ziekenhuis laten hechten.

Op hetzelfde terras werd in 2018 nog een 62-jarige man doodgeschoten.