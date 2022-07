Cultuur NL V Uitgever over Remco Campert: "Zijn werk is springlevend"

Een unieke schrijver en dichter, omschrijft uitgever Francien Schuursma van De Bezige Bij de overleden Remco Campert. Er zat een lichtheid in hem, maar hij was ook politiek geëngageerd en zich enorm bewust van de waarde van zijn woorden.

Francien Schuursma, uitgeverij De Bezige Bij

"Ik werk hier 23 jaar, en al die jaren kwam hij elke week wel naar de uitgeverij", vertelt Schuursma. "Dan gaf ik hem koffie en een krant en mocht hij hier roken in mijn kamer. Hij ging hier zitten en ik werkte hier gewoon door en dan hadden we het heel goed samen. Hij wilde altijd weten wat de nieuwste poëzie-uitgaven waren. Tot op het laatst was hij geïnteresseerd in nieuwe jonge dichters." Het overlijden van Campert is een schok voor de uitgeverij, aan wie Campert sinds 1950 verbonden is. Ook Jan Campert, zijn vader debuteerde bij De Bezige Bij. Het gedicht "De Achttien Dooden" was in 1943 de allereerste uitgave van De Bezige Bij. Jan Campert schreef het gedicht naar aanleiding van de executie van achttien verzetsstrijders die op 13 maart 1941 plaatsvond op de Waalsdorpervlakte.

Quote "Tot op het laatst was hij geïnteresseerd in nieuwe jonge dichters" Francien Schuursma, uitgever

Uitgever Francien Schuursma: "Het werd als rijmprent verspreid, en van het geld dat daarmee werd verdiend werden joodse kinderen geholpen en kunstenaars." Jan Campert kwam om in een concentratiekamp. "Geert Lubberhuizen, de oprichter van De Bezige Bij, was een tweede vader voor Campert", zegt Schuursma. "Die geschiedenis heeft ook Remco Campert altijd aan ons verbonden." Campert was een zeer productief schrijver en dichter. En ook hij schreef het verzetsgedicht "Iemand stelt een vraag", dat in 2017 op de gevel van zijn uitgeverij werd geplaatst. En dat hij zelf onthulde. Campert zei hier destijds over: "Ik hoop als ze het lezen dat het iets meer doordringt wat verzet is."

Gedicht "Iemand stelt een vraag" op de gevel van uitgeverij De Bezige Bij

Hij vertelde daarnaast dat hij nog heel vaak wakker lag van de Tweede Wereldoorlog en het verlies van zijn vader. Nadat het Russische leger Oekraïne binnenviel in februari dit jaar, werd het gedicht in het Russisch, Oekraïens, Engels en nog 12 andere talen vertaald en wereldwijd verspreid door uitgevers, ondermeer op scholen. "dat bewijst dat zijn werk nog steeds springlevend is", zegt Schuursma. Theater Voor Campert was schrijven een eerste levensbehoefte. "Het is net als ademen voor mij", zei hij in 2001 tegen AT5. Hij schreef dan ook dagelijks. "Als ik de eerste zin maar heb, dan breit het zichzelf voort." Zijn redacteur Suzanne Holtzer zag dat Campert altijd zocht naar vernieuwing. Zo ging hij ook als performer samen met Jan Mulder en Bart Chabot het theater in. Holtzer: "Aanvankelijk leek hij verlegen, maar in een paar avonden zag je hem groeien en dat theater pakken en daar werd hij de man met de stevige stem en het theatrale gevoel. Het was zo mooi om te zien dan iemand op zijn leeftijd dat uitvond, en zichzelf uitvond. Camperts proza en poëzie hadden elkaar ook nodig, zei hij in 2001: "Ik heb veel geschreven, veel proza, maar merk dat ik altijd terugkom op de poëzie, zo kom op veel beelden die tot proza heeft geleid. De kern van mijn schrijven is de poëzie en het is ook de bron."

AT5 zendt maandagavond om 20.40 uur een special uit over Remco Campert. Die special wordt in de nacht herhaald om 0.40, 2.40, 4.40 en 6.40 uur. Ook is de special op dinsdagochtend te zien om 10.40 uur.