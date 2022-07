RIVM en GGD'en starten voorbereiding voor nieuwe vaccinatiecampagne

Er wordt in ieder geval uitgegaan van het vaccineren van de meest kwetsbare groepen na de zomer, maar er wordt ook rekening gehouden met een scenario waarbij de hele bevolking vanaf 18 jaar een vaccinatie wordt aangeboden.

De GGD GHOR is gevraagd zich voor te bereiden om in drie weken tijd van 300.000 naar 500.000 vaccinaties per week te kunnen opschalen. Eventueel kan dit drie weken daarna worden opgevoerd naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. Voor deze opschaling is voldoende geschoold personeel een belangrijke voorwaarde, aldus de minister.

Kuipers: "Op dit moment zien wij de besmettingen oplopen en daarom monitoren wij scherp. Er is nu geen reden voor een extra vaccinatieronde, maar in de loop van het jaar lijkt dit wel waarschijnlijk. Daarom heb ik het RIVM en de GGD gevraagd om voorbereidingen te treffen zodat als het nodig is er snel gestart kan worden. Uit voorzorg."