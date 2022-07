Kinderen met 'een uitdaging' achterop de motor: "Dit geeft heel veel positieve energie"

Tientallen kinderen met een beperking kregen dit weekend een tour op de motor in Nieuw-West. Voor de Heroes Tour kwamen zo'n dertig motoren vanuit Den Bosch naar brandweerkazerne Pieter aan de Poeldijkstraat.

"Dit geeft heel veel positieve energie. Hier kan ik weer maanden op teren", zegt de 33-jarige Mohamed Benali, zelf één van de motorrijders die aan het evenement meedoen. Zelf heeft Mohamed een vorm van spasme: "Als ik mensen die het niet durven kan overtuigen om toch mee te komen, omdat ze iemand zien die ook iets 'mankeert'... daar doe ik het voor."

Abdellah Zoulali, clustermanager van brandweer Amsterdam-Amstelland, regelde met de kazerne in Nieuw-West een vaste locatie voor de Heroes Tour. "Deze kinderen hebben niet voor dit leven gekozen. Om dan te zien dat ze het mooiste uit dit leven halen, de dingen doen die ze leuk vinden, geen seconden met problemen bezig zijn. Dan is het minste wat je kan doen om zoiets te organiseren en je te realiseren: als er iemand beperkt is, dan ben ik dat."