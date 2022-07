Bas Smit en Nicolette van Dam komen bezoekers Amsterdamse Zomer tegemoet na klachtenregen

Organisatoren Bas Smit en Nicolette van Dam gaan bezoekers van het festival De Amsterdamse zomer in het Olympisch Stadion compenseren. Na de eerste avond regende het klachten over de organisatie van het evenement.

Dat laat Bas Smit weten via zijn Instagram. Veel bezoekers klaagden over lange en vooral slome rijen bij de barren. Daarnaast was er een storing bij de pinautomaten en waren de flessen wijn al halverwege de avond uitverkocht. "Nog nooit zo een slecht georganiseerd festival meegemaakt. Een uur in de rij gestaan voor een drankje", reageerde één van de bezoekers.

Vergoeding

Om de bezoekers die zaterdagavond ontevreden waren tegemoet te komen, heeft het duo een website opgezet waarop zij hun gegevens kunnen achterlaten. "Vul je gegevens in en dan krijg je dit weekend een bericht met superleuke opties: gratis kaartjes voor De Amsterdamse Zomer de intieme concerten, of gratis kaartjes voor het Amsterdams terrassenfestival, of kaartjes het Amsterdams Winterparadijs aan het einde van het jaar", aldus Smit.