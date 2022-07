Monteur op metrostation Wibautstraat met mes aangevallen door reiziger

Een monteur op metrostation Wibautstraat krijgt in april de schrik van zijn leven. Als hij een man erop aanspreekt dat die een deur opentrapt, komt de man ineens met een mes achter hem aan. In Bureau 020 deze week de beelden.

De monteur is op de ochtend van vrijdag 29 april rond 10.30 uur aan het werk als hij ziet dat een onbekende man een deur naast de OV-poortjes opentrapt. Als hij de man aanspreekt, pakt die zijn tas en haalt daar een voorwerp uit. Als de verdachte op de monteur af komt gelopen, ziet die meteen dat het om een mes gaat.

Snee

Daarmee haalt de verdachte vervolgens uit naar het hoofd van de monteur en die wordt door het mes geraakt op zijn bovenlijf. De verdachte blijft hem bedreigen met een mes. Op een gegeven moment loopt de verdachte weg. Hij zegt nog tegen de monteur dat die geluk heeft dat hij weg moet. Dankzij zijn dikke werkjas raakt de monteur niet gewond, wel zit er een behoorlijke snee in zijn jas. De verdachte wordt geschat tussen de 1 meter 75 en 1 meter 80.

"Het is bizar en vooral erg zorgelijk dat de monteur direct met een mes werd aangevallen, enkel en alleen omdat hij de verdachte aansprak op zijn asociale gedrag", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "De snee in de jas van de monteur laat duidelijk zien dat hij goed geraakt is en van geluk mag spreken dat hij er geen lichamelijk letstel aan heeft overgehouden. Wij willen weten wie de man op de beelden is. Kent of herken jij hem? Neem dan contact met ons op."