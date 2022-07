Inbraakverdachte vol met gezicht in beeld als hij beveiligingscamera wil afdekken

Een plastic zak over een bewakingscamera heentrekken zodat je niet in beeld komt, maar terwijl je dat doet vol met je gezicht in beeld komen. Het overkomt een man die verdacht wordt van een poging tot inbraak bij een woning in West, in april van dit jaar. In Bureau 020 deze week de beelden van de man.

De bewoners van de woning in de Van Lennepbuurt zijn in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 april naar Schiphol vertrokken om op vakantie te gaan. Vlak voordat ze gaan boarden checken ze nog even de live beelden van de beveiligingscamera in hun tuin. Tot hun grote schrik zien ze dat daar iets overheen zit.

De bewoners schakelen meteen de politie in als ze zien dat er iets voor hun bewakingscamera zit. Als die aankomt bij het huis zien ze een zak om de camera zitten, maar verder treffen ze niemand aan. Alle ramen en deuren blijken nog dicht te zitten. Wel zijn op meerdere plekken braaksporen te zien, maar er is niemand in de woning geweest.

Plastic tas

Als de bewoners later de beelden van de camera terugkijken, zien ze wat er gebeurd is. Op de beelden is namelijk te zien dat twee mannen de tuin binnen komen lopen. De twee pakken een stoel die ze op een bankje zetten. Zo willen ze bij de camera komen om die af te dekken.

Een van de twee is daar niet lang genoeg voor, dus het lukt hem niet om bij de camera te komen. Wel staat hij erg herkenbaar op beeld. Daarna probeert de andere man het. Hem lukt het wel: hij trekt een plastic tas om de camera heen. Ook hij staat goed op beeld. De recherche heeft informatie over zijn mogelijke identiteit, daarom wordt hij niet herkenbaar in beeld gebracht.

"Ondanks het feit dat er dus niet daadwerkelijk is ingebroken, begon de vakantie voor deze bewoners natuurlijk ontzettend naar", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Ook de eerste paar dagen daarna bleven stressvol, want ze bleven de beveiligingscamera's thuis checken. Wij willen graag weten wie de man op de beelden is. Heb je informatie over hem? Deel dat dan met ons."