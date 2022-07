Portiers mishandeld bij club in Korte Leidsedwarsstraat

Twee portiers en een medewerker van een club in de Korte Leidsedwarsstraat worden daar in mei van dit jaar mishandeld door drie mannen. Twee van hen zijn inmiddels aangehouden, bij die aanhouding raken ook nog twee agenten gewond. De derde man weet in alle commotie weg te komen. De politie is naar hem op zoek. Deze week in Bureau 020 de beelden van de mishandeling.

De twee mannen die inmiddels zijn aangehouden worden in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 mei de club uit gezet omdat ze zich misdragen, dat zien we hier. De derde verdachte gaat met hen mee. Eenmaal buiten wil een van de twee die er net uit is gestuurd weer naar binnen. Als een portier hem vervolgens wil tegenhouden gaat het helemaal mis.

Ook omstanders gewond

Er ontstaat een vechtpartij waar ook de andere jongen die eruit is gestuurd zich in mengt. En ook de derde verdachte, naar wie de politie nu op zoek is, deelt klappen uit aan een portier. Even later komt hij bovenden met een vliegende trap op een van de portiers af, slaat hij een andere portier en even later deelt hij nog meer klappen uit. Dan rent hij weg. Twee portiers en een medewerker van de club raken gewond.

"Twee van de verdachten kunnen dus direct al worden aangehouden en ook daarbij raken mensen gewond, namelijk twee collega’s van mij", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Naast de agenten, de portiers en de medewerker van de club, raken ook omstanders gewond door het geweld van het trio. Wij willen graag weten wie die derde man is die dus wist weg te komen. Heb je informatie over hem of over deze zaak? Laat het ons dan weten."