Hoogbejaarde vrouw na babbeltruc bestolen van duizenden euro's

Op de ochtend van 25 februari komt een man twee bankpassen ophalen bij de vrouw, die in Slotervaart woont. Iets eerder die ochtend is ze wakker gebeld door een onbekend nummer met de mededeling dat er iets mis zou zijn met haar rekening. Even later staat de man dus voor de deur. De vrouw geeft de passen in goed vertrouwen aan hem mee. Later die dag wordt het slachtoffer gebeld door een echte bankmedewerker. Die vertelt dat haar rekening is geblokkeerd, omdat er in een paar uur tijd voor duizenden euro's is gepind op meerdere plekken in Amsterdam.

Een man die diezelfde dag bij een postkantoor voor duizend euro aankopen doet met de pas van de vrouw, is vermoedelijk dezelfde man die we eerder in het wooncomplex van het slachtoffer zagen. Later is hij te zien bij een supermarkt aan de Zeilstraat in Zuid. Ook daar doet hij aankopen met de pas. Tot slot is hij nog een keer te zien als hij spullen koopt in een supermarkt aan het Osdorpplein.

"Het slachtoffer is een hoogbejaarde en kwetsbare vrouw", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Haar vertrouwen is ongelofelijk beschaamd. Dat ze dit op deze leeftijd nog moet meemaken is heel naar voor haar. Wij willen dan ook graag weten wie de verdachte is op de beelden. Heb jij informatie over hem? Laat het ons dan weten."