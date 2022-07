Apenpokken in Amsterdam: dit weten we nu

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse besmettingen met apenpokken vindt plaats in Amsterdam. Wat betekent dat, kan je je ergens laten testen of vaccineren, en kunnen grote evenementen zoals de Pride wel doorgaan? Dit is wat je moet weten.

Hoe verloopt een besmetting met het apenpokkenvirus?

De eerste aanwijzingen van een besmetting zijn onder meer koorts, hoofdpijn, rillingen en moeheid. Een aantal dagen daarna volgt uitslag met blaasjes, meestal eerst in het gezicht en dan naar de rest van het lichaam. De blaasjes worden op een gegeven moment korstjes, zoals op een wondje.

Op het moment dat de blaasjes verschijnen, ben je besmettelijk voor anderen. De GGD vraagt je vanaf dat moment in quarantaine te gaan. Wanneer de klachten voorbij zijn en alle korstjes van de huid zijn afgevallen, mag je uit quarantaine.

De ziekte verloopt bij het grootste deel van de patiënten mild. Na twee tot vier weken zijn de meesten volledig hersteld.

Vinden er in Amsterdam veel besmettingen plaats?

Het RIVM is terughoudend met het delen van informatie over de woonplaats van besmette personen, maar het is zeker dat een groot deel van de besmettingen in de hoofdstad plaatsvindt. Op vrijdag 24 juni schreef wethouder Shula Rijxman aan de gemeenteraad dat er tot dat moment 141 besmettingen in Amsterdam waren vastgesteld. In heel Nederland stond de teller toen op 211 getelde besmettingen. Daarmee was Amsterdam goed voor twee derde van alle Nederlandse besmettingen die op dat moment bekend waren.

Op dit moment is apenpokken bij 352 mensen vastgesteld, meldt het RIVM. Zo'n 200 daarvan zijn Amsterdamse besmettingen. Het deel van de besmettingen dat hier plaatsvindt, wordt kleiner - een aanwijzing dat het virus ook buiten de stad voet aan de grond krijgt. Vandaag, donderdag 7 juli, zal er een nieuwe update worden gegeven over het aantal getelde besmettingen.

Kan ik het ook krijgen?

Iedereen kan besmet raken met het apenpokkenvirus. Maar hoewel het aantal besmettingen stijgt, gaat dat in een veel lager tempo als bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie. "Het gaat hier duidelijk niet om een exponentiële groei, waar bij corona wel sprake van was", schreef wethouder Rijxman daarover aan de gemeenteraad eind juni. Het RIVM zegt ook dat de verspreiding niet vergelijkbaar is met corona..

Besmetting vindt meestal plaats via intensief fysiek contact, waaronder seks. Apenpokken is echter géén seksueel overdraagbare aandoening. Op dit moment verspreidt het virus zich vooral onder mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen.

Is er een vaccin?

Ja. Het vaccin heet Imvanex en bestaat, net als sommige coronavaccins, uit twee doses. Na de eerste dosis volgt na 28 dagen de tweede dosis. En net als bij corona ben je dan niet direct optimaal beschermd: dat duurt dan nog zo'n 14 dagen.

Wordt er in Amsterdam op dit moment gevaccineerd?

Ja, maar nog niet iedereen kan het vaccin krijgen. Dat zit zo: als er een besmetting is vastgesteld, voert de GGD een zogeheten bron- en contactonderzoek uit. Hierbij wordt gekeken met wie de besmette persoon allemaal in contact is geweest. Behalve seksuele contacten zijn dat bijvoorbeeld huisgenoten, of zorgmedewerkers die dicht bij de persoon in de buurt zijn geweest. Deze mensen wordt verteld dat ze het risico lopen om besmet te zijn met apenpokken. Ze krijgen dan ook het vaccin aangeboden.

Gebeurt dit 4 dagen nadat er contact is geweest, dan kan dat het ontstaan van ziekteverschijnselen voorkomen. Gebeurt dat 5 tot 14 dagen na zulk contact, dan kan het helpen de ernst van de ziekte te beperken.

Preventief prikken, zoals tijdens de coronapandemie, gebeurt op dit moment niet. Meer informatie over het vaccin vind je op de site van het RIVM.

Als dat virus zich in Amsterdam verspreidt, is het dan slim om grote evenementen door te laten gaan?

Na een paar rustige zomers staan veel Amsterdammers te springen om weer uit hun dak te gaan op al het moois dat er in de stad wordt georganiseerd. Eén zo'n festival is de Amsterdam Pride, dat van 30 juli tot 7 augustus wordt gehouden in de stad. Oud-RIVM-baas Roel Coutinho noemde in een uitzending van Nieuwsuur het evenement een 'extra risico'. De Pride is een evenement met een uitgesproken lhbti+ karakter en trekt veel homoseksuele mannen uit binnen- en buitenland.