Omleiding door werk op Basisweg/Seineweg: ''Er gaan 's avonds hele fietsen over het hek''

Er is een afsluiting en omleiding voor voetgangers, fietsers en auto's. ''De oost-west verbinding vanaf het Havengebied naar Sloterdijk en vanaf Sloterdijk naar het Havengebied is altijd beschikbaar'', aldus omgevingsmanager van Velzen

De werkmannen stuitten tijdens de werkzaamheden op een verrassing. ''Wat hier wel bijzonder was, is dat we de oude betonweg hadden weggehaald op de Basisweg en dat we daar onder nog een oude asfaltweg tegenkwamen en toen we uiteindelijk die hadden weggehaald kwamen we nog een klinkerweg tegen.''

De werkzaamheden aan de kruising van de Basisweg en de Seineweg zijn begin dit jaar gestart omdat er sprake was van enorme verzakkingen, waardoor wateroverlast ontstond bij regenbuien. ''Er was hier een heel erg waterprobleem dus daarom zijn we een reconstructie aan het uitvoeren door de complete situatie weg te halen, op te hogen en dan weer terug te brengen'', legt omgevingsmanager Wouter van Velzen uit.

's Avonds houdt niet iedereen zich aan de afsluiting, horen we van de eigenaar van een bedrijf dat pal naast het werkterrein zit. ''Ik zit hier vaak op kantoor en dan komen er mensen over het hek omdat ze moeten omlopen en daar hebben ze dan geen zin in en dan klimmen ze over het hek heen en dan gaan hele fietsen mee over het hek. Af en toe staan ze met vier man elkaar een handje of een pootje te geven om over het hek te gaan. Als ik hier 's avonds laat nog zit dan schrik ik me af en toe te barsten.''

Een werknemer van de wasserette hoopt niet lang meer te hoeven omrijden. ''Het is wel goed dat het gebeurt maar het duurt me wel een beetje lang nu''. Zijn geduld wordt nog even op de proef gesteld, naar verwachting zijn de werkzaamheden 7 oktober klaar.