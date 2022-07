Mogelijk stemmen geronseld voor eigen projecten buurtbudgetten Noord-Oost

Tijdens het stemmen over de buurtbudgetten zijn er in Noord-Oost (Buikslotermeer, Elzenhagen, Waterlandpleinbuurt, Centrum Amsterdam Noord en Waterland) waarschijnlijk stemmen geronseld. Meerdere mensen hebben aangebeld bij de buurtbewoners om de stembrieven te bemachtigen voor zichzelf.

"Er zijn meerdere meldingen binnen gekomen over het verzamelen van stembrieven", liet Esther Lagendijk van het dagelijks bestuur Noord weten tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie. "Verschillende indieners zijn langs huizen gegaan om stemmen te bemachtigen om hiermee vervolgens op eigen plannen te stemmen." Radio Boven IJ bericht hierover.

Niet verboden

Het stadsdeel heeft de meldingen onderzocht en heeft gekeken naar de hoeveelheid ingeleverde stembiljetten per IP-adres. Daaruit bleek dat vanaf enkele adressen veel stemmen zijn uitgebracht op specifieke projecten. "Er gaan gesprekken worden gevoerd met de betrekkende indieners", aldus Lagendijk.

Volgens Lagendijk hebben de indieners de stembiljetten niet gestolen, maar is het "niet chique" van hen. Het stadsdeel heeft onderzoek gedaan en is te weten gekomen dat het verkrijgen van de stembrieven juridisch gezien niet verboden is. Daar hoopt Lagendijk wel verandering in te krijgen. "Ik heb vragen gesteld aan wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale zaken) of dat aangepast kan worden."

Geld niet uitkeren?

Ook al zijn de stembiljetten niet gestolen, volgens stadsdeelcommissie-lid Canan Uyar (PvdA) rommelt het in de wijk. "Volgens buurtbewoners zijn de stemmen ook op minder vriendelijke manieren verkregen. Zij vinden dit niet acceptabel en willen dat de financiering van deze projecten worden stopgezet." Het budget wat het stadsdeel uit mag delen aan de buurt is ongeveer 260.000 euro, op basis van het aantal stemmen op de projecten verdelen zij het geld.

Lagendijk laat weten dat het stadsdeel eerst gesprekken gaat voeren met de indieners en dat er dan pas wordt bekeken hoe en wat er mogelijk is. Het uitgekeerde geld wordt in ieder geval nog niet teruggetrokken. "Als het blijkt dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden kunnen we het terugtrekken."