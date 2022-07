Zeeburgerstraat wordt aangepakt:"Ze crossen hier af en toe"

De Zeeburgerstraat was niet veilig genoeg voor het fiets- en voetgangersverkeer. Uitvoerder Joey Kerkvliet vertelt dat er verschillende maatregelen worden genomen om dit te verbeteren. "We gaan het fietspad aanpassen op de Zeeburgstraat, de fietsoversteek verbreden, een voetgangersoversteek maken en er komt aan de kant van Brouwerij 't IJ een inritconstructie zodat de voorrangssituatie duidelijker wordt.''

Levensgevaarlijk

De meeste voorbijgangers die we spreken vinden het goed dat de straat wordt aangepakt. ''Ze crossen hier af en toe. Het is levensgevaarlijk'', vertelt een dame die dagelijks met haar scootmobiel door de straat rijdt. Een buurtbewoonster die met haar hond aan het wandelen is bevestigt dit. ''Het is hier erg druk en fietsers rijden gewoon door zonder om te kijken naar het andere verkeer.''