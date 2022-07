Stad NL V De Straten op de Overdiemerweg: “Ik dacht: ‘dat plekje is leuk dus ik neem die man er ook maar bij’”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag staan we op de Overdiemerweg in Diemen.

Vandaag spelen we een beetje vals met de Straten van Amsterdam. We zijn namelijk op de Overdiemerweg in Diemen. Daar staat zorgboerderij de Zeehoeve van hulpverleners Pedja en Farah. Deze plek ligt op de grens van de stad en is speciaal gemaakt voor Amsterdamse kinderen om even te ontstressen van de stad. Op de zorgboerderij krijgen deze jongeren laagdrempelige hulpverlening en kunnen ze terecht voor een luisterend oor. Farah wil op de Zeehoeve bijvoorbeeld speciaal voor onzekere meiden een veilige plek creëren waar ze terecht kunnen. Pedja begeleidt de 7-jarige Rayan, die één keer per week op de Zeehoeve komt. Hij neemt ons speciaal mee het hok in en laat presentator Redouan kennismaken met zijn naamgenoot.

Stefan heeft zijn werkplaats “voor hobby’s en voertuigen” op de Overdiemerweg. Met zijn opgeknapte (en opgevoerde) bakbrommer neemt hij Redouan daar mee naartoe door dit prachtige stukje Diemen: “Het uiteinde van Amsterdam, noem ik het altijd.” In zijn werkplaats staan verbouwde stadsbussen en scootmobiel-botsauto’s. Hiervoor zat zijn werkplaats op de NDSM-werf, maar hij voelt zich zo vlak over de grens van Amsterdam toch meer op zijn plek.

Dirk heeft een schitterende woning van waaruit hij al dertig jaar over het water uitkijkt. Lucy is er twee jaar na Dirk bij ingetrokken: “Ik dacht: ‘dat plekje is leuk dus ik neem die man er ook maar bij’”. In hun voortuin staat een prachtige Oldtimer. Ze zijn gek op hun voortuin en besteden er veel tijd en aandacht aan: “Als ik alle onkruid eruit zou moeten halen denk ik dat ik per week 30 uur bezig ben”. Ze hebben de taken in de tuin verdeeld: Lucy doet al het onkruid en Dirk doet het gras. Hij besteedt dit grasmaaien echter wel uit aan de

