Parahockeyers willen goud op EK: "Ik ga altijd voor de eerste plek"

De Nederlandse parahockeyers moesten hun eerste wedstrijd tegen de Duitsers. Die wedstrijd werd ruim gewonnen, met 9-1. Voornamelijk door een wijziging in de opstelling aan Nederlandse kant waren de Duitsers niet in staat om te winnen. "Dat was wel een beetje verwarrend voor de Duitsers natuurlijk. Dat waren ze niet van ons gewend", lacht Laura van Velthoven, speler van het Nederlands parahockeyteam.

Meer aandacht

Martin Koning, de coach van Nederlands parahockey vindt het goed dat er steeds meer aandacht komt voor parahockey. "Dat ze een verstandelijke beperking hebben is één, maar het zijn ook gewoon mensen. Ze willen ook sporten, ze willen ook wedstrijden spelen. Uiteindelijk is meedoen belangrijk, maar winnen is ook heel erg belangrijk."

Hoog bezoek

Er was ook hoog bezoek aan de zijkant van het veld, daar zag de volledige selectie van de Nederlandse hockeyvrouwen de ruime overwinning van de parahockeyers. De hockeyvrouwen zijn twee dagen geleden bij het WK door een 3-1 overwinning op Chili groepswinnaar geworden. Aanvaller Lidewij Welten was aan het genieten tijdens de wedstrijd. "Ik heb een paar goals en aanvallen gezien, dat moeten wij ook gaan doen", vertelt ze. Welten is blij dat er groot is uitgepakt bij het EK Parahockey dit jaar. "Hockey is voor iedereen. Maakt niet uit welke beperking je hebt. Ik vind dat iedereen moet kunnen sporten", vertelt Welten.

Finale

Maar liefst tien teams uit negen landen strijden drie dagen om de Europese titel. De finales vinden op zaterdag 9 juli in het Wagenerstadion plaats. De deelnemende landen zijn; Italië, Duitsland, Portugal, Nederland (twee teams), België, Frankrijk, Engeland, Ierland en Tsjechië. Rutger Cambier van Nooten is zelfverzekerd dat hij op 9 juli in het Wagnerstadion de finale gaat spelen. "De eerste plek moet je altijd behalen".