Eigenaar HaCarmel over sluiting: "Continue confrontatie met het verlies is heel zwaar gevallen"

Nog geen vier maanden geleden overleed de 67-jarige Sami aan de gevolgen van een herseninfarct tijdens een vakantie in Israël. Zoon Daniël besloot de grote liefde van zijn vader, restaurant HaCarmel, open te houden en de dagelijkse leiding over te nemen. Een keuze die hem nu opbreekt. "Achteraf gezien valt het me gewoon heel erg zwaar", vertelt Daniël. "Wat ik heel erg merk is dat er een hele vaste klantenkring is die jaarlijks naar een beurs kwamen of eens in de zoveel tijd naar Amsterdam kwamen. Die vragen dan continu naar mijn vader."

Terugkerende vragen

Het is voor hem zout in de wonden, want het verdriet van het verlies van zijn grote voorbeeld is nog enorm groot. Daarnaast combineert hij zijn eigen cateringbedrijf met het runnen van HaCarmel. De emotionele impact van de steeds terugkerende vragen naar zijn vader en het drukke bestaan waarin hij zijn aandacht verdeelt tussen restaurant en catering, breken hem op. Met name het fysiek aanwezig zijn in het restaurant blijkt dusdanig pittig, dat sluiting voor hem onvermijdelijk is. "Het is daar een continue confrontatie met het verlies en dat is heel zwaar gevallen", legt hij zijn keuze uit.

Incidenten

De afgelopen jaren kreeg HaCarmel meerdere malen te maken met impactvolle incidenten. In januari 2020 werd er een verdacht pakketje gevonden. Dit bleek uiteindelijk een nepbom te zijn. Ook wordt er in mei datzelfde jaar een ruit ingeslagen en is de Israëlische vlag aan het pand in brand gestoken. De zaak is daarnaast meerdere keren beklad en sinds juni 2021 begonnen de bedreigende telefoontjes.