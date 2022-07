Stad NL V Oranjesfeer in Amstelveen bij WK-wedstrijd hockeyvrouwen

Het Wagener Stadion in Amstelveen is deze maand het toneel van een groot deel van het WK Hockey. Ook tijdens de derde groepswedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Chili zat de sfeer er goed in.

Het WK wordt dit jaar door Nederland en Spanje georganiseerd. Twee van de vier poules worden in het Spaanse Terrassa afgewerkt; de wedstrijden van de twee andere poules zijn in Amstelveen. Ook alle groepswedstrijden van het Nederlands team hebben in het Wagener Stadion plaatsgevonden.

Oranje zou tegen het einde van het eerste kwart de score openen. De Chilenen, die voor het eerst in de geschiedenis meedoen aan het WK, kwamen in het tweede kwart op gelijke hoogte. In de tweede stede Nederland orde op zaken stellen: door goals in het derde en vierde kwart werd het uiteindelijk 3-1. De Nederlanders mogen zich nu richten op de kwartfinale die gepland staat op 12 juli tegen een nu nog onbekende tegenstander. Nederland is al elf keer wereldkampioen geworden. De halve finale en finale van het toernooi vinden plaats in het Terrassa op zaterdag 16 en zondag 17 juli.