Snelle groei van flitsbezorgers neemt af

Maanden lang steeg het aantal flitsbezorgers in de stad explosief. Darkstores popten overal in de stad op, zo veel dat de gemeente uiteindelijk er een stop op moest zetten. Nu lijkt die snelle groei te stagneren en wordt er sinds de opening van de horeca minder besteld bij de bedrijven.

Dat blijkt uit transactiedata die ABN Amro bestudeerde over de uitgaven van consumenten aan flitsbezorgers. Uit die data blijkt dat tijdens de lockdown in Nederland de razendsnelle opkomst van de bezorgbedrijven goed op gang kwam. Veel winkels en de horeca waren gesloten tijdens die tijd.

Daardoor bestelden veel thuiszitters hun boodschappen en snacks bij de flitsbezorgers. Vrijdag 21 januari van dit jaar was tot nu toe de drukste dag die flitsbezorgers ooit hebben meegemaakt. Er werden zestien keer zoveel boodschappen besteld als eind juni 2021, toen flitsbezorging net op gang kwam.

Opening horeca en slecht in het nieuws

De stagnatie van de explosieve groei kan volgens ABN Amro aan verschillende redenen liggen. Zo zitten minder mensen thuis in quarantaine en kan er weer volop naar cafés en restaurants worden gegaan voor een drankje en een hapje eten. Daarnaast denkt de bank dat investeerders voorzichtiger zijn geworden met het investeren in bedrijven vanwege het slechte economische vooruitzicht.

Wat ook niet meehelpt, is het vele slechte nieuws dat over de flitsbezorgers in de media verschijnt. Berichten over de overlast voor de buurt, overvallen op darkstores en de sluitingen van een aantal magazijnen door de gemeente heeft gezorgd voor een deuk in het imago van de flitsbezorgers. Flitsbezorgbedrijf Zapp overweegt zelfs een vertrek uit Nederland vanwege de regelgeving die de gemeente wil.