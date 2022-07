Ook allerlaatste bod voor financiële compensatie GVB volgens wethouder onvoldoende

Een laatste poging om tot een akkoord te komen over een compensatieregeling voor ov-bedrijven is volgens wethouder Van der Horst (vervoer) mislukt. Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) biedt de provincies in totaal 150 miljoen euro aan, maar de provincies vroegen om 500 miljoen euro in totaal. Verschraling van het ov-aanbod in Amsterdam blijft daarmee een reëel gevaar.

Eerdere gesprekken tussen de vervoerder en de staatssecretaris liepen al uit op niets. Het GVB vreesde daardoor dat er volgend jaar alsnog lijnen geschrapt moeten gaan worden. Met name in de wijken waar de bus niet altijd vol zit, maar vaak de enige optie is voor familiecontact, uitjes en bezoek aan gezondheidscentra.

Niet uit de voeten met vangnet

"Ook een laatste poging om met het Rijk tot een pakket aan afspraken te komen voor het openbaar vervoer voor 2023 dat voor alle partijen werkbaar is, is helaas mislukt", laat wethouder Melanie van der Horst (Verkeer & Vervoer) in een reactie weten. "Het is heel jammer dat we er niet met alle partijen zijn uitgekomen, omdat we de afgelopen jaren steeds gezamenlijk zijn opgetrokken met Rijk, regio's en vervoerders."

"De staatssecretaris presenteert nu een vangnetregeling, die weliswaar mogelijkheden biedt, maar waarmee niet alle regio’s uit de voeten kunnen, vanwege enkele te scherpe voorwaarden. Terwijl we juist met de regio's willen zorgen voor aantrekkelijk openbaar vervoer met een goede dienstregeling. We gaan nu voor onze regio kijken naar de regeling en of we daar gebruik van kunnen maken. Daarna wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor onze dienstregeling", aldus de wethouder.

Aantal reizigers onduidelijk

Volgens staatssecretaris Heijnen is het nog onduidelijk in welke mate reizigers volgend jaar weer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Vanwege de coronacrisis vervoerde de ov-bedrijven de afgelopen jaren veel minder reizigers. Die aantallen vallen nog steeds tegen, het ministerie heeft verschillende prognoses gemaakt over de toekomst.

Heijnen laat weten dat met het vangnet van 150 miljoen euro de mogelijke verliezen in het somberste scenario voor twee derde zijn afgedekt. "Met deze regeling kunnen de treinen, bussen, trams en metro’s volgend jaar blijven rijden", aldus Heijnen.