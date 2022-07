Het Offerfeest is begonnen: ook na corona wordt er in de buitenlucht gebeden

Eid al-Adha, of het Offerfeest, is vandaag van start gegaan. Het is het eerste Offerfeest na de coronacrisis. Tijdens de pandemie werd het ochtendgebed van de moskee verplaatst naar een voetbalveld. Maar ook vanochtend verzamelden veel moslims zich op het voetbalveld van AVV Sloterdijk voor het gezamenlijke gebed.

Het ochtendgebed wordt ook dit jaar in de buitenlucht gehouden vanwege de verwachte drukte. Dat is groter dan moskee Badr maximaal kan herbergen. Voor de veiligheid wordt er daarom buiten gebeden. De Badr moskee is niet de enige moskee die het ochtendgebed buiten heeft gehouden. Meerdere moskeeën in Amsterdam doen hetzelfde bij andere voetbalverenigingen, laat een AT5-kijker weten.

Het Offerfeest is één van de belangrijkste islamitische feestdagen. Er wordt gevierd dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren voor Allah. Op het laatste moment werd zijn zoon vervangen door een lam. Ibrahim slachtte dit dier en moslims eren dit door tijdens het Offerfeest zelf ook een dier te slachten en te delen onder armen, buren en familieleden. Het Offerfeest duurt tot en met maandag.