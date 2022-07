Kenneth Taylor helpt Ajax simpel langs Lokomotiva Zagreb

Zonder al te veel moeite heeft Ajax zaterdagmiddag de oefenwedstrijd van het Kroatische Lokomativa Zagreb gewonnen. In een besloten duel op Sportpark De Toekomst stonden onder meer Davy Klaassen en Daley Blind aan de aftrap. Het werd 3-0.

Zonder de meeste internationals, waaronder Steven Berghuis en kersverse aanwinst Steven Bergwijn kreeg Ajax na vijf minuten een mogelijkheid. Sean Klaiber haalde met links uit na een pass van Jaydon Banel. Na iets meer dan achttien minuten kon de ploeg van trainer Alfred Schreuder wel juichen. Via een gelukje kreeg Kenneth Taylor de bal mee en schoot in de lange hoek raak: 1-0.

Fine finish by Kenneth Taylor! 👌 #PreSeason pic.twitter.com/L4almpYgxl

Vlak voor rust werd de score verdubbeld en opnieuw had Taylor een belangrijke rol. Hij gaf een puike voorzet, waaruit Youri Baas simpel de bal in het doel kon koppen: 2-0. In de tweede helft kregen vooral spelers van Jong Ajax de kans om zich te laten gelden. Dat leidde vlak voor tijd nog tot een goal. Invaller Ar'Jany Martha hield een lange bal van Kian Fitz-Jim goed binnen en vond Jay Enem. Die kon de bal eenvoudig binnentikken: 3-0.

Opstelling Ajax: Gorter; Klaiber (Gooijer/62), Schuurs (Magallan/46), Blind (Pierie/46), Baas (65. Salah-Eddine); Regeer (Warmerdam/62), Klaassen (Hlynsson/46), Taylor (Fitz-Jim/46); Banel (Martha/66), Rasmussen (Enem/62), Ünüvar (Van Axel Dongen/66).