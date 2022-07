Zorgen om vermiste Arther Isaac (75): bijna drie weken niet gezien

De politie is dringend op zoek naar mensen die meer informatie hebben over Arther Isaac. De 75-jarige Amsterdammer is sinds 19 juni niet meer gezien.

Isaac was op dat moment in Amsterdam-Zuidoost. Het is onbekend in welke richting hij daarna is vertrokken. Volgens de politie kan hij vanwege een medische conditie in gevaarlijke situaties verzeild raken.

Arther is te herkennen aan zijn opvallende lengte van 1.90 meter, magere postuur en grijze baard. Hij draagt vaak vesten met capuchon en wijde broeken. Op dit moment zou hij blauwe schoenen moeten dragen. Mogelijk reist hij met het openbaar vervoer, maar hij gebruikt geen OV-kaart.

Mensen die Arthur hebben gezien, kunnen via 0800-6070 contact opnemen met de politie.