Bewoner verhuurt huurwoning, verhuurder draait op voor boete

Een voormalige huurder van een woning in de stad hoeft geen boete van ruim 20.000 euro te betalen nadat werd geconstateerd dat er anderen in de woning woonden. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

De bewoner huurde de woning sinds maart 2012 van Rabobank Pensioenfonds. Het ging om een huis van drie verdiepingen en vijf slaapkamers. Het huurbedrag was uiteindelijk zo'n 1200 euro per maand. In de huurovereenkomst stond dat dat de woning niet door anderen gehuurd of gebruikt mocht worden. Ook stond er dat alle kosten die voort zouden komen uit het niet naleven van de huurovereenkomst voor rekening kwamen van de verhuurder.

Verschillende mensen

De beheerder van de woning kwam er in 2016 achter dat de woning door verschillende mensen werd gebruikt. De huurder kreeg van Rabobank Pensioenfonds een brief waarin hij gesommeerd werd de huur op te zeggen en waarin stond dat hij 5000 euro boete moest betalen. Toch zegde hij de huur pas drie jaar later daadwerkelijk op.

Ondertussen, in 2019, kreeg de gemeente een melding van woonfraude. Toezichthouders troffen drie mensen aan, die zeiden dat ze er samen woonden met een vierde persoon. Ze zeiden dat ze allemaal 575 euro per maand voor een kamer betaalden en dat dat geld uiteindelijk bij de daadwerkelijke huurder van de woning terechtkwam. De huurder woonde volgens hen niet in het huis.

Zelf verantwoordelijk

De gemeente gaf niet hem, maar het pensioenfonds van de woning een boete van 20.500 euro. Woningeigenaren zouden zelf namelijk verantwoordelijk zijn voor het rechtmatig gebruik van woningen. De gemeente stelde in een brief dat 'de zelfstandige woonruimte aan de bestemming tot woning is onttrokken of onttrokken is gehouden doordat deze voor kortdurend verblijf wordt verhuurd'.

Het ging echter niet om kortdurend verblijf. De kamerbewoners woonden er namelijk langer dan zes maanden. Toch betaalde het pensioenfonds de boete. Volgens de kantonrechter is daarmee niet duidelijk of de boete terecht was en kan het bedrag daarom ook niet doorberekend worden aan de huurder.

Nalaten toezicht

Verder constateerde de kantonrechter dat de boete geen schade is die het gevolg is van de vermeende kortdurende verhuur, maar 'van het nalaten van het houden van toezicht op het gehuurde door Rabobank Pensioenfonds'. De huurder kreeg daarom op dit punt gelijk.

Dat betekent niet dat hij helemaal niets hoefde te betalen. Het pensioenfonds krijgt wel 10.000 euro aan achterstallige huur en duizend euro aan schoonmaakkosten. Op foto's was namelijk te zien dat een groot gedeelte van de inboedel en 'vuilnis en rotzooi' in het huis en de bijbehorende tuin waren achtergelaten.