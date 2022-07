Bewoner wil 'waardedaling' wegens uitbouw buren vergoed krijgen

Een bewoner van een woning in Noord heeft haar buren voor de rechter gesleept vanwege hun nieuwe uitbouw, dakterras en bijgebouw. Ze kreeg van de rechter ongelijk.

De buren kregen eind 2020 een omgevingsvergunning van de gemeente. Daarna lieten ze op de begane grond een aanbouw maken, werd het dak met ongeveer drie meter uitgebouwd en kwamen er aan beide kanten dakkapellen met een raam. Verder werd er in de tuin een bijgebouw geplaatst.

Hun buurvrouw had al bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning, maar dat bezwaar was afgewezen. Daarna volgde dus de gang naar de rechter. Naast het verwijderen van de uitbouw, het dakterras en het bijgebouw wilde ze onder meer dat de 'waardedaling' van haar eigen woning vergoed zou worden.

De rechtbank vond dat het dan om 'onrechtmatige hinder' moet gaan, maar daar bleek geen sprake van te zijn. "De omstandigheden dat de uitbouw veel ramen heeft, drie meter breed is en een drukker uitzicht biedt, zijn op zichzelf echter onvoldoende om van onrechtmatige hinder te spreken", schrijft de rechtbank in het vonnis. Ook houden de buren de gordijnen gesloten, waardoor zij geen last heeft van hun verlichting.

Studie

De bewoner liet ook een 'bezonningsstudie' doen, waarin de situatie voor en na de realisatie van de bouwwerken vergeleken zijn. Uit de studie bleek dat er alleen in op 21 januari – als peildatum voor de maand januari – sprake is van een gewijzigde situatie. Ook deze hinder vond de rechtbank 'beperkt'.