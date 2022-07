Topdrukte bij eettentje Museumplein nadat supermodel er "beste worst ooit" heeft gegeten

Het broodje worst dat topmodel Chrissy Teigen vrijdag at bij de kiosk aan het Museumplein is niet meer aan te slepen. Ze plaatste het op haar Instagram met zo'n 38,5 miljoen volgers en zo werd het broodje ineens wereldberoemd. "Ik ben speciaal uit Delft gekomen om 'm te proeven", vertelt een vrouw op het terras.

De medewerkers van het tentje hadden in eerste instantie helemaal niet door dat ze met een topmodel te maken hadden. Dat kwam pas toen ze van alle kanten werden gebeld en klanten erover begonnen. "Zo is het balletje een beetje gaan rollen. Ja, we zijn wel een beetje overdonderd van alle aandacht." Waar het broodje normaal op een maandagochtend zo'n vijf keer besteld wordt, is 'ie nu om half twaalf al minstens twintig keer over de toonbank gegaan.

Braadworst, kaas, bacon, salami, piccalillysaus, zuurkool en gebakken uitjes. Dat zit er op het broodje dat Teigen bestelde. Het model was samen met haar man, zanger John Legend, die optrad op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. "De beste braadworst die ik ooit heb gegeten", zei Teigen over de junkyard-dog, zoals het broodje heet.

"We zagen dat Chrissy Teigen dit op Instagram had gezet. Dus toen dachten we: laten we langskomen voor de lunch", zegt een Amerikaans stel dat net een bezoekje aan het Van Goghmusem heeft gebracht. En andere vrouw is uit Delft gekomen voor het broodje. "Ik zag het gisteren op tv. Dus daarom ben ik vanochtend met de trein hiernaartoe gegaan." En het broodje stelt niet teleur. "Hij smaakt geweldig. Met zo'n dikke rookworst en alle toevoegingen."

Negen euro

Dat het broodje nu ineens wereldberoemd is, vinden de medewerkers een mooi eerbetoon aan de oud-eigenaar van de kiosk, Mark Wielhouwer, die vorig jaar overleed. "Hij heeft het broodje een paar jaar geleden bedacht", vertelt medewerker Elise Croese. "Z'n vrouw had er wat bedenkingen bij. Want het is wel echt veel. Maar het is wel echt een topbroodje, blijkt. Dat was het al voordat Chrissy Teigen 'm ging eten, maar dat zal 'ie altijd blijven."

Het broodje is nu, met negen euro, al niet heel goedkoop. Maar die prijs is dus nog van vóór het succes. Of de prijs nog meer omhoog gaat? "Nee, we blijven gewoon lekker normaal, lekker Amsterdams", zegt Croese "Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nee hoor, het is prima zo."