Amsterdammer opgepakt voor leveren munitie dodelijk drama Alblasserdam

De politie heeft een 36-jarige Amsterdammer opgepakt omdat hij munitie zou hebben geleverd aan de vermeende schutter van het schietincident bij een zorgboerderij in Alblasserdam. In mei dit jaar werden twee mensen doodgeschoten bij de boerderij in de Zuid-Hollandse plaats. Ook zou de schutter betrokken zijn bij de dood van een winkelier in Vlissingen.