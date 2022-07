Stad NL V Niet in de rij of in de file deze zomer? Straten gaat kamperen in eigen stad.

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag staan we op de Zuider IJdijk in Zeeburg.

De zomer is weer aangebroken en dat betekent dat veel Amsterdammers tijdelijk de stad verlaten richting een zonnige vakantiebestemming. In deze aflevering laten we zien dat het ook anders kan. Het is niet alleen een duurzamere optie, het scheelt uren in de rij te staan op Schiphol: op vakantie in eigen stad. Van een grachtenpand in het centrum naar een woonark op Zeeburg. Wieger verhuisde acht jaar geleden samen met zijn vrouw naar deze prachtige plek. “Dit is fantastisch, dit is een soort vakantie in eigen land”. Omringd zijn door water vindt Wieger heerlijk, hij is namelijk surfer én heeft zijn eigen productiebedrijf in surfplanken. Hij vertelt ons over de nieuwe watersport wing foilen, “het is het dichtst bij vliegen dat je gaat komen”.

Quote “Dit is fantastisch, dit is een soort vakantie in eigen land” Wieger

We verlaten de woonark en worden per boot opgehaald door buurman Toon. Ooit had Toon de droom om in Spanje een camping over te nemen. Wat niet in Spanje lukte, lukte wel in Amsterdam. Inmiddels is Toon is al bijna 30 jaar met trots de eigenaar van Camping Zeeburg. Na twee zware corona jaren is de camping weer volledig open en stromen de bezoekers weer binnen. Bezoekers kunnen zelf een tentje opzetten, met de camper komen of kiezen voor een overnachting in één van de kleurrijke accommodaties. “Net klein Curacao”.

Eén van de bezoekers van Camping Zeeburg is ervaren kampeerder Yannick. Hij heeft zijn woning in Bos en Lommer ingeruild voor een paar dagen kamperen. Zuid-Frankrijk is zijn favoriete bestemming om zijn tentje uit te gooien. Desalniettemin verblijft hij dit keer gewoon in eigen stad.