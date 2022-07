Deze gebouwen zijn de nieuwe iconen van Amsterdam

Als je goed om je heen kijkt in de stad zie je ze overal: bijzondere gebouwen. Pontsteiger, filmmuseum Eye en het al wat oudere Museum het Schip in de Spaarndammerbuurt zijn enkele voorbeelden van die blikvangers. Sinds kort telt de stad twee nieuwe 'iconen', zo kun je ze wel noemen namelijk: The Valley aan de Zuidas en het Sluishuis bij IJburg.

In deze nieuwe documentaire van Bouw Woon Leef spreken we met Arcam-directeur Indira van 't Klooster over hoe deze grote, bijzondere gebouwen betekenis geven aan de stad en waarom ze eruit zien zoals ze eruit zien. Architect Dirk Peters en ontwikkelaar Thomas van den Doel leggen uit wat de gedachte is achter het Sluishuis dat met zijn opvallende vorm in het water bij de entree van IJburg is gebouwd, en welke bouwambities in dit gebouw samenkomen.

Ook The Valley aan de Zuidas is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. Waar het gebouw een 'harde', glazen buitenkant heeft, straalt het gebouw aan de zogenoemde valleikant veel meer vriendelijkheid uit volgens ontwikkelaar Tom Redecker. Opvallend: iedere verdieping heeft een andere plattegrond en daarmee heeft iedere woning in The Valley een eigen identiteit.