Verplicht bezoek aan Namenmonument na antisemitische graffiti over Berghuis

Op de beledigende muurschildering was Berghuis getekend met een haakneus, gekleed in een gestreept concentratiekamp-pak, met een Jodenster op de borst en een keppeltje op het hoofd. De mannen hadden de tekst 'Joden lopen altijd weg' bij de schildering geschreven. Berghuis had toen net de overstap gemaakt van Feyenoord naar Ajax. Volgens de officier van justitie maakte het duo zich met de prent schuldig aan groepsbelediging van Joden.

De mannen moeten binnen twaalf maanden een bezoek brengen aan het Nationaal Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat. Daarbij zullen de twee een vertegenwoordiger van het Centrum Informatie en Documentatie Israël of van de Liberaal Joodse gemeente Rotterdam uitnodigen.