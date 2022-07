Gemeente neemt gemengd wonen starters en statushouders opnieuw onder de loep

Het college heeft besloten om het gemengd wonen tussen starters en statushouders opnieuw onder de loep te nemen. Die keuze heeft het college gemaakt na een verhaal van AT5 over de zorgen om veiligheid in een complex in Oost. Bewoners van dat wooncomplex hebben in anderhalf jaar tijd twintig aangiftes gedaan. De aangiftes gaan over meerdere bewoners en bevatten een aantal zeer ernstige delicten.

Dat schrijven wethouders Rutger Groot Wassink (Sociale zaken) en Zita Pels (Volkshuisvesting) aan de gemeenteraad na vragen van de VVD en JA21. In het wooncomplex Stek Oost in de Watergraafsmeer wonen 125 Nederlandse jongeren en 125 statushouders. AT5 sprak met Juul de Nijs en Nafysa St. Luce over waarom zij zich genoodzaakt voelden om het complex te verlaten.

De twee ervaarden aanhoudende overlast van de medebewoners, zoals stalking, seksueel overschrijdend gedrag en geweld. In het complex zijn meerdere meldingen gedaan van aanranding en geweld, één bewoner wordt verdacht van zes zedenmisdrijven ten opzichte van bewoners van het complex. De wethouders schrijven dat deze bewoner inmiddels niet meer in het complex woont en dat deze ook "niet meer terugkeert op het complex".

Genomen maatregelen

De politie doet nog onderzoek naar de omvang van de aangiftes. De wethouders laten weten dat naar aanleiding van de aangiftes er spreekuren zijn gekomen en dat er een actieplan is opgesteld met maatschappelijke partners. Ook hebben de bewoners die zich inzetten als aanspreekpunt en wie de ogen en de oren van het complex zijn, extra begeleiding gekregen. Daarmee is de situatie op het complex "gestabiliseerd".

Ook al is de situatie op het complex onder controle, het college heeft toch besloten om "met de corporaties in gesprek te gaan om de opzet opnieuw tegen het licht te houden en te bepalen hoe we de komende jaren verder willen". Wel stellen de wethouders dat ondanks "elk incident er één te veel is", de gemeente en de corporaties nog steeds positief zijn over de projecten.

Begeleiding kan beter

AT5 onderzocht naar aanleiding van het verhaal over Stek Oost meer locaties waar statushouders samen met jongeren wonen. Bewoners van veel Amsterdamse complexen gaven aan over het algemeen tevreden te zijn over hun woonervaring.

Toch gaat het volgens andere bewoners niet overal goed en er is volgens bewoners zeker ruimte voor verbetering, zoals betere hulp voor statushouders bij zware psychische klachten of oorlogstrauma's.